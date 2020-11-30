Жительница Муравленко завоевала бронзу на чемпионате «Абилимпикс»

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На Ямале завершился финал национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».
Эксперты наблюдали за работой участников в режиме реального времени. Они оценивали работу конкурсантов из 81 субъекта России с помощью онлайн-камер.
Ямал в финале представили 24 участника: восемь школьников, 15 студентов и один специалист. Все колледжи автономного округа и две коррекционные школы представили своих студентов и учеников в соревновательной программе.
Медаль в копилку ямальской сборной принесла специалист Муравленковского многопрофильного колледжа Анна Поварько. Она завоевала бронзу в компетенции «бисероплетение». Женщина выполнила конкурсное задание на площадке своего колледжа, оборудованной в соответствии с требованиями национального центра.
Соревнования транслировались на закрытом канале YouTube, через который экспертная группа наблюдала за работой конкурсантов.
-Мы благодарны участникам чемпионата и гордимся их выступлением. Наряду с медалью также 11 школьников и студентов вошли в десятку лучших участников в России. В непростых условиях этого года они представили округ и смогли продемонстрировать свои таланты. Преодоление трудностей - это и есть главный результат чемпионата «Абилимпикс», - рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.
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