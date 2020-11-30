«Заповедная Арктика»: в Ноябрьске откроется выставка виртуальной реальности

Фото: www.museum-noyabrsk.ru

В Ноябрьском музейном ресурсном центре готовятся к открытию выставки «Заповедная Арктика», которая познакомит зрителя с уникальной флорой и фауной северного региона. Ее главной особенностью станет использование технологий виртуальной реальности.

Посетители совершат необычную экскурсию по природному парку «Полярно-Уральский», расположенному в северо-западной части Приуральского района.

С помощью панорамного видео, 3D-графики и VR-очков можно увидеть уникальные ландшафты арктического Севера, а также обитателей этих труднодоступных территорий, многие из которых занесены в Красную книгу: овцебык, орлан-белохвост и другие.

Отметим, что Арктические пустыни и Субарктику населяют более двадцати тысяч видов животных, растений, грибов и микроорганизмов. Некоторые из них встречаются только в этом месте. Для охраны природы здесь создаются заповедники и национальные парки.

Выставка продлится до 31 января 2021 года по адресу: ул. Советская, 82. Вход свободный (6+).