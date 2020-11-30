В Пуровском районе два года загрязняли реку Пыряяха Фото: pixabay.com

Ямальская природоохранная прокуратура проверила исполнение водного законодательства, а также об охране окружающей среды в деятельности Пуровского филиала АО «Ямалкоммунэнерго».

Было установлено, что на протяжении двух лет предприятие сбрасывало в реку Пыряяха (бассейн р. Пур) сточные воды с превышенным содержанием загрязняющих веществ. При этом в организации даже не была разработана программа мероприятий по охране окружающей среды.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю предприятия представление, в котором обязывала устранить все нарушения, однако ответных действий так и не последовало. Тогда прокурор обратился в суд с иском, где просил обеспечить сброс сточных вод, загрязнение которых не превышает разрешенных значений.

В итоге суд полностью удовлетворил все требования. На данный момент исполнение решения находится на контроле прокуратуры.