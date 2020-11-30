Молодежь из числа коренных народов Севера прокачает свои лидерские качества

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть "ВКонтакте"

Молодежь из числа коренных малочисленных народов Севера соберется 1 декабря на коммуникативной площадке, чтобы прокачать свои лидерские качества. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom.

К участию приглашены студенты профессиональных образовательных учреждений и активисты общественных объединений коренных малочисленных народов от 14 до 30 лет.

Программа делится на три тематических блока: «Лидерский курс», «Национальное самосознание», а также «Народные промыслы и ремесла». На каждом из них спикеры проведут лекции и ответят на заданные вопросы.

Отметим, что в числе спикеров - главный консультант отдела информационно-аналитической работы департамента коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Лидия Кельчина, руководитель творческого проекта «Мутра» Олеся Яптик, член Ассоциации спикеров СНГ Надежда Кириченко, спикер GSF/США и дипломированный тренер открытого университета Марка Кукушкина.

По завершении мероприятия всем участникам выдадут электронные сертификаты. Самых активных гостей порекомендуют для участия в окружных и межрегиональных молодежных проектах.

Дополнительную информацию можно получить у организатора площадки Аллы Окотэтто по следующим телефонам: 8908861323, 8(34922)3-92-90.