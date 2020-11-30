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Перепутав мошенника с подругой, жительница Муравленко сообщила ему реквизиты банковской карты

Она лишилась 16 тысяч рублей
Вера ЗенинаВера Зенина
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Думая, что пишет подруге, жительница Муравленко сообщила мошеннику реквизиты банковской карты

Думая, что пишет подруге, жительница Муравленко сообщила мошеннику реквизиты банковской карты

Фото: pixabay.com

В полицию Муравленко обратилась местная жительница. Оказалось, что аферисты взломали страницу северянки в социальных сетях, а затем украли деньги от ее имени.

О произошедшем женщина узнала в момент телефонного разговора со своей подругой, которая рассказала, что ей пришло странное сообщение с просьбой назвать данные банковской карты и коды безопасности, поступающие на телефон. Якобы это необходимо для перевода денег. Не подозревая об обмане, женщина отправила всю необходимую информацию.

Через некоторое время с ее счета списалось более 16 тысяч рублей. Связавшись с приятельницей, северянка поняла, что аккаунт взломан, а сообщение с конфиденциальными данными она отправила злоумышленнику.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Максимальное наказание за это - арест на срок до четырех месяцев или лишения свободы на срок до двух лет.