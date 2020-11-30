В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками

Фото: УМВД России по ЯНАО

Новоуренгойские полицейские задержали мужчину 1992 года рождения, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. В ходе досмотра у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Согласно заключению эксперта, изъятое является запрещенным веществом синтетического происхождения массой 1,34 грамма.

В свое оправдание северянин пояснил, что приобрел наркотик исключительно для себя, не собираясь его распространять.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до десяти лет лишения свободы. В настоящий момент для подозреваемого избирается мера пресечения.

Также напоминаем, что в середине ноября в Салехарде задержали двух мужчин из Санкт-Петербурга и Новороссийска. Они собирались сбыть на территории города крупную партию наркотиков.