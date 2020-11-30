Ямальский район стал организатором офлайн-площадки Международного киберфестиваля RUKAMI

Фото: МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН, соцсеть ВКонтакте

Центр внешкольной работы Ямальского района впервые стал организатором офлайн-площадки Международного киберфестиваля RUKAMI. Он соберет всех мейкеров, изобретателей, блогеров и технологических энтузиастов.

Участников ждут мастер-классы по основам моделирования 3ds Max и 3D-печати, извлечение молекулы ДНК из растительных клеток, создание системы автономного освещения с помощью Arduino, программирование роботов на языке Scratch, проектирование векторной графики, работа с бор-машиной и столярным станком.

Благодаря онлайн режиму, доступному почти каждому жителю, можно посмотреть площадки со всей страны. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте или подписаться на группу в соцсети ВКонтакте.

Помимо увлекательных мероприятий, собравшиеся прослушают познавательные лекции именитых ученых, писателей-фантастов, трансгуманистов и космических туристов, геймдизайнеров и прославленных мейкеров.