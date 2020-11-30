«Битва интеллектов»: в Ноябрьске завершился чемпионат на Кубок Губернатора ЯНАО

Фото: администрация Ноябрьска, соцсеть ВКонтакте

Чемпионат по интеллектуальной игре на Кубок Губернатора ЯНАО вновь стал настоящим фурором, собрав эрудированных людей со всего Урала. В 2020 году мероприятие посвятили 90-летию округа.

В дистанционном формате за «Хрустальных сов» сражались 142 команды в двух возрастных категориях. Ведущим чемпионата стал знаменитый капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин.

На протяжении трех туров знатоки отвечали на вопросы из разных областей знаний, в том числе связанных с историей, культурой, природными и этнографическими особенностями Ямала.

Среди школьных команд лучшими стали ребята из Кургана, Ноябрьска и Нового Уренгоя:

I место – команда «Осторожно дети» (Курган)

II место – команда «Знание сила» (Ноябрьск)

III место – команда «Альянс» (Новый Уренгой)

В категории «молодежные команды» победу завоевали участники из Тюмени и Нового Уренгоя:

I место – «Команда Тюмени» (Тюмень)

II место – команда «Борцы с умом» (Новый Уренгой)

III место – команда «IQ+100500» (Новый Уренгой)

Торжественное вручение наград состоится в ближайшую неделю.

Итоговые турнирные таблицы опубликованы в официальном аккаунте управления по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска в соцсети ВКонтакте https://vk.com/udsm89.