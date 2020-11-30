Пуровчанам покажут спектакль по воспоминаниям фронтовиков

Фото: администрация Пуровского района, соцсеть ВКонтакте

В Пуровском районе проходит X заочный конкурс-фестиваль театральных коллективов «Пуровский раек», посвященный Году памяти и славы.

Традиционно мероприятие организуют пурпейский ДК «Строитель» при поддержке специалистов районных учреждений культуры. Его основная цель - развития любительского театрального искусства в районе.

В этом году юбилейный фестиваль пришлось провести на онлайн-площадках в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.

В нем принимают участие четырнадцать коллективов из поселков Ханымей, Пурпе и Уренгой, а также из Губкинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Тюмени и Москвы. Возрастной состав участников от 6 до 80 лет. Оценивают конкурсантов педагоги и театральные деятели Тобольска. Итоги будут подведены 29 ноября.

В этом году на протяжении шести конкурсных дней зрители увидят 15 постановок. В их числе - моноспектакль «Наследие», подготовленный пурпейским режиссером-постановщиком Сергеем Ефремовым. За один месяц, он и исполнитель главной роли написали сценарий по воспоминаниям фронтовиков и придумали декорации. Посмотреть его можно 5 декабря на сцене Дома культуры «Строитель».

Стоит отметить, что за время существования фестиваля было показано более 150 спектаклей в различных жанрах.