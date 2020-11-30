МЧС ЯНАО напоминает о необходимости регистрации туристических походов

Фото: МЧС России по ЯНАО

В преддверии новогодних каникул МЧС России по ЯНАО напоминает организаторам туристических походов о необходимости зарегистрировать группу за десять дней до начала путешествия. Сделать это можно через сайт Главного управления.

Обязанность в равной степени касается всех: организаций и индивидуальных предпринимателей, а также туристов, самостоятельно путешествующих по России.

В первую очередь необходимо сообщать о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью человека.

Необходимо указать состав и количество людей в группе, сроки начала и окончания похода, подробную нитку маршрута с контрольными точками, маршрут аварийного выхода, порядок связи с группой, контактные телефоны туристов и их родственников.

На основании указанных данных специалисты контролируют передвижение туристов. При отсутствии сообщения о прохождении контрольных пунктов маршрута либо об окончании путешествия, спасатели принимают решение о начале поисково-спасательных работ.