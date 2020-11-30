Ямал Ири объявил конкурс

Фото: личная страница Ямала Ири в Instagram

Главный волшебник северного региона Ямал Ири отпраздновал 28 ноября свои день рождения. В честь этого события, а также юбилея округа, он объявил конкурс среди ямальской детворы.

Для участия необходимо выполнить следующие условия:

1. Записать небольшое поздравление с днем рождения и наступающим Новым годом.

2.Разместить ролик в Instagram с хэштегом #ямалиридарит, отметкой страниц @yamal.iri и @visityamal до 7 декабря.

3. Указать свои город или поселок.

-Снимайте ролики возле елочек, на украшенной площади или на фоне праздничных арт-объектов. Поздравляйте как душе угодно - стишком, песенкой, танцем, в маскарадном костюме, главное чтобы было весело и креативно! Я буду выбирать самых-самых талантливых! - рассказал Ямал Ири.

В честь 90-летия округа будут выбраны 90 победителей. Они получат беспроводную колонку, северную настольную игру, эксклюзивную поясная сумка с новым ямальским брендом и, конечно, сладости!

Конкурс детский, поэтому к участию приглашаются мальчишки и девчонки до 14 лет. Поздравление можно выкладывать с родительских аккаунтов.

Результаты объявят 8 декабря на официальной странице Ямала Ири в Instagram .

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стань Дедом Морозом»: на Ямале стартовала благотворительная акция. Она призвана помочь детям с нарушениями здоровья (подробнее)