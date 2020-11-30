По Пуровскому мосту проехало почти 60 тысяч машин

Фото: департамент транспорта и дорожного строительства ЯНАО

С начала открытия по Пуровскому мосту проехало почти 60 тысяч автомобилей. Чаще всего это водители легковых машин и другого транспорта, которые входят в бесплатную категорию.

По данным на 17 ноября, с момента работы было совершено 45 800 поездок на легковых машинах, каретах скорой помощи и автомобилях других спецслужб, которые сейчас беспрепятственно добираются к месту назначения в любое время. За этот же период зафиксировано 11 200 проездов транспортных средств различных платных категорий.

Напомним, что с 17 ноября введены специальные трехмесячные скидки на проезд от 5 до 50 процентов. За это время оператор моста - «Региональная инфраструктурная компания» накопит необходимое количество данных для анализа транспортного потока, на базе которых будут разработаны новые, специально адаптированные под пользователей моста механизмы ценообразования.

-Эта мера позволит предложить пользователям сбалансированный тариф «туда - обратно», выверенный с учетом потребностей обратившихся к нам предприятии . Мы провели анализ по всем категориям, подобрав для каждой своего представителя, и протестировали модель. Трафик в период скидок позволит определить максимальную интенсивность движения и накопить данные для моделирования и анализа, - рассказала заместитель генерального директора по экономике АО «Мостострой -11 Наталья Бреус.

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