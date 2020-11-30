В Салехарде завершается украшение улиц к Новому году

Фото: личная страница Алексея Титовского в "Instagram"

Салехард погружается в новогоднюю праздничную атмосферу. По словам главы города Алексея Титовского, уже установлены светящиеся конструкции на улице Ленина, сейчас они дополняются декоративными элементами.

Также готова главная елка на площади у «Геолога», завершается монтаж новогоднего дерева и светящихся арок у «Поляриса».

На улице Мотросова появились праздничные консоли. В сквере на улице Чубынина ели и кедры украшают яркие гирлянды.

-Остается совсем немного времени, и украшение будет завершено. Уверен, вы, уважаемые салехардцы, будете с удовольствием гулять по новогоднему городу, - рассказал Алексей Титовский.

Также он призвал горожан бережно отнестись к светящимся мамонтам, расположенным на улице Ленина. Яркие фигуры пользуются у жителей особой популярностью.

Помимо яркого украшения, салехардцев ждут традиционные новогодние забавы. Так, самый большой ледовый городок расположится на площади у Центра культуры и спорта «Геолог» и будет посвящен 90-летию образования области.

По задумке мастеров, здесь установят четыре горки, одна их них будет в виде мамонта, а другая станет похожей на белого медведя. Не оставят без развлечений и самых маленьких жителей, для них также построят горку.

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