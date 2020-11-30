С начала ноября более 11 тысяч новоуренгойцев получили помощь медиков на дому

Фото: личная страница Андрея Воронова в "Instagram"

Власти Нового Уренгоя продолжают бороться с коронавирусом. Напоминаем, что на вчерашний день, 29 ноября, в городе зарегистрировано 17 заболевших. Чтобы снизить распространение инфекции, предпринимается множество мер.

Так, для лечения граждан развернуто 767 коек. Кроме того, открыт новый госпиталь по улице Индустриальной, благодаря которому стало возможным законсервировать отделения на базе НГХК. Они находились вдалеке от города, что было не очень удобно для самих пациентов.

Также продолжается тестирование педагогов школ и детских садов. Это решение было принято ранее, чтобы усилить контроль за их здоровьем.

Что касается колл-центра, то он по-прежнему работает в очень плотном режиме. Несмотря на большое количество звонков, время ожидания существенно сократилось. С начала месяца специалисты проконсультировали 46 122 человека, за прошлую неделю - 7 611.

Также продолжается оказание помощи на дому. С начала ноября врачи выехали к новоуренгойцам 11 587 раз, за прошедшие семь дней - 2 149.

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