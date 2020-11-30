Погода на Ямале на 30 ноября: солнечно и ветер

Погода на Ямале на 30 ноября Фото: pixabay.com

В понедельник, 30 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем -5, ночью -8. Ветер 8-12 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -13, ночью -14. Ветер 5-8 м/с.

Надым: малооблачно. Днем -8, ночью -13. Ветер 8-12 м/с.

Новый Уренгой: облачно, после обеда - небольшой снег. Днем -9, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -13, ночью -14. Ветер 7-10 м/с.

Тарко-Сале: малооблачно. Днем -12, ночью -14. Ветер 9-12 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -5, ночью -8. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: малооблачно. Днем -12, ночью -14. Ветер 6-9 м/с.