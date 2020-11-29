На Ямале не все школьники вернутся с «удаленки»

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Окружной департамент образования пояснил, что родители имеют право сами выбрать форму обучения для своих детей. Этот вопрос решается с руководством конкретной школы. Родителю достаточно сообщить и выбранной форме администрации учебного заведения.

При этом в ведомстве напомнили, что очное обучение очень важно для учеников выпускных классов. Они готовятся к итоговой аттестации. В случае выбора дистанта, родитель пишет заявление на имя директора школы и проработывает со школой форму получения материала: онлайн-подключение к урокам или задания на бумажных носителях.

Напомним, правительство ЯНАО приняло решение о возобновлении учебного процесса в очном формате для школьников 6-11 классов. Согласно распоряжению, учащиеся должны были сесть за парты уже 1 декабря.