90-летие Ямала пройдет с учетом эпидобстановки

Фото с сайта правительства Ямала

Строгое соблюдением санитарно-эпидемиологических норм во время празднования 90-летия Ямало-Ненецкого автономного округа обещает пресс-служба главы региона.

Массовых мероприятий не ожидается. Выезд ветеранов за пределы округа также отменен. Программа празднования ожидается в онлайн-режиме, но есть и очные встречи.

Так, в Культурно-деловом центре Салехарда 11 декабря организуют торжественный концерт ямальских артистов. Приглашенные будут рассажены соблюдением социальной дистанции. Мероприятие запланировано на 11 декабря. Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном сайте правительства ЯНАО.

На площадке перед Культурно-деловым центром Салехарда будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвященная 90-летию Ямала.

Обдорская ярмарка, где будет организована продажа продукции ямальских и приглашенных из других регионов товаропроизводителей все же пройдет на улице.