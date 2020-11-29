Из окна 7 этажа в Ноябрьске выпал молодой мужчина

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Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено ночью под окнами десятиэтажки 29 ноября. На место происшествия очевидцы вызвали полицию и скорую, сообщает «Ноябрьск-24».

По предварительным данным 34-летний ноябрянин выпал из окна квартиры на седьмом этаже, расположенной в доме №63 по улице Ленина. От полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Возможно, что погибший был не трезв.

На место ЧП приехали следователи. Они выясняют причины случившегося, опрашивают свидетелей. Организована проверка.

Ожидается комментарий следственного комитета следственного управления Ямало-Ненецкого автономного округа..