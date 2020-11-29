Салехардцы присоединились к акции #ПоМаминомуРецепту

Фото с сайта администрации Салехарда

Жители Ямала в этот воскресный день по разному поздравляют мам с их праздником. Так, салехардцы в День матери салехардцы присоединились к флешмобу #ПоМаминомуРецепту. Ведь мамина еда самая вкусная.

В рамках флешмоба горожане выкладывают у себя в аккаунтах соцсетей блюда, приготовленные по семейным рецептам.

Депутат Законодательного Собрания ЯНАО Алексей Денисов похвастался салатом «Капрезе» - это ароматное блюдо итальянской кухни с помидорами, молодым сыром, базиликом и оливковым маслом.

А члены РОО «Семья Арктики» Марина Шляпина, Ирина Никитина, Людмила Винокурова порадовали своих близких пиццей, яблочным пирогом и печёночным тортом, которым угостили и салехардских врачей.