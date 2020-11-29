Жительница Ямала сутки совершала покупки в магазинах по чужой карте

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Невнимательная жительница Ямала потеряла банковскую карту и наблюдала, как с ее счета списываются деньги. Женщина отправилась в полицию.

- 21 ноября в дежурную часть полиции Муравленко обратилась местная жительница с заявлением по факту кражи. Было установлено, что в тот же день она потеряла банковскую карту, - сообщили в УМВД ЯНАО.

В течение суток сотрудниками полиции была установлена жительница города 1972 года рождения, причастная к кражам денег с карты.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по сразу по двум статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Покушение на кражу».