За минувшие сутки на Ямале COVID-19 подтвержден у 198 человек

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Правительство Ямала поделилось новыми данными по заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За минувшие сутки выявлено 198 новых случаев заражения, 16 из которых - вахтовики.

Больше всего зараженных в Ноябрьске – 29. В Надымском и Пуровском районах по 18 новых случаев, Новом Уренгое и Муравленко по 17 зараженных, в Ямальском районе и городе Губкинский по 16 больных, в Салехарде - 15, в Лабытнангах -13, в Тазовском районе – 10, в Приуральском и Красноселькупском районах по 6, в Шурышкарском один случай заболевания.

По данным окружного Роспотребнадзора, 65 пациентов в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 24 пациента с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ.