Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 15 января

Фото с сайта правительства Ямала

Постановление о продлении режима повышенной готовности до 15 января 2021 года подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Согласно документу, ямальцам обязательно нужно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания, не разрешено покидать дома. Исключение составляет экстренная помощь.

Организации и предприятия работают с соблюдением повышенных мер санитарной безопасности. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей.

Запрет на демонстрацию кинофильмов, организацию зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в ночное время с 23.00 до 06.00, кроме точек на вокзалах, заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки и обслуживания на вынос продолжается.

Получить услуги ЗАГС можно только по предварительной записи. Ямальцам, получающим социальные выплаты по линии департамента и учреждений соцзащиты, выплаты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года.

Жителям Ямала при выезде за пределы региона более чем на 10 дней по возвращении необходимо сдать анализ на COVID-19.