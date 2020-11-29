Погода на Ямале 29 ноября 2020 года: идет потепление

Леденящее дыхание ямальской зимы. Фото с сайта правительства Ямала.. Фотограф Alessandro Bergamini

В воскресенье 29 ноября на Ямале ожидается ветреная и относительно теплая погода. Столбик термометра опустится до -19. На большей территории округа будет переменная облачность. Ветер усилится.

В Ноябрьске и Тарко-Сале синоптики прогнозируют пасмурно и -14, -23 градуса. Ветер западный 3-6 метров в секунду. В Тарско-Сале возможен снег.

В Муравленко и Губкинском будет пасмурно, столбик термометра покажет -13, -23 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Надыме ожидается -14, -15 градусов и переменная облачность. Ветер западный 6-9 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Тазовском переменная облачность, снегопад. Столбик термометра покажет -10, -21 градусов. Ветер западный 7-10 метров в секунду.

В Красноселькупе синоптики прогнозируют снегопад и пасмурную погоду. Ожидается -14, -20 градусов. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду.

В Салехарде, Лабытнанги и Аксарке переменная облачность, столбик термометра покажет -10, -11 градусов. Ветер юго-западный, западный 9-13 метров в секунду.

В Мужах синоптики прогнозируют ясную погоду и -14 градусов. Ветер легкий юго-западный.

В Яр-Сале в течение дня переменная облачность. Температура воздуха – 9, -11 градусов ниже нуля. Западный ветер 9-13 метров в секунду.