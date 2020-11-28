На Ямале создаются центры для оперативной диагностики коронавируса

В медучреждениях ЯНАО создаются диагностические центры, где пациенты с подозрением на COVID-19 и уже заболевшие смогут пройти оперативное обследование. Полученные результаты позволят врачам определить условия лечения – амбулаторно или в стационаре. Специализированные центры основаны на базе больниц в отдельных зонах.

После осмотра пациентам центров при необходимости назначается дополнительное обследование, которое можно пройти сразу же: анализ крови, ЭКГ, тест на коронавирус, компьютерная томография или рентгенографическое исследование. Если по окончании всех процедур обнаружатся показания к госпитализации, пациента направят на «скорой» в стационар. Людей амбулаторного профиля доставят домой отдельным транспортом медицинской организации.

Медперсонал и пациенты обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для переодевания оборудован фильтр между «грязной» и «чистой» зонами.

- Мы создаем дополнительные условия для пациентов, нуждающихся в оперативной диагностике. По результатам проведенных исследований будет понятно, требуется ли пациенту госпитализация или возможно амбулаторное лечение, - отметил глава окружного департамента Сергей Новиков.

Кроме того, в ЯНАО совершенствуется система дистанционных консультаций для амбулаторных пациентов. Возможность связаться с доктором помогает контролировать самочувствие, менять схему лечения, вовремя назначать обследование, открывать больничные листы. Медкарты заполняются так же – в режиме онлайн. Такую консультацию могут получить и пациенты с ОРВИ, внебольничными пневмониями.