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Дверь была открыта. Житель Башкортостана утащил куртку из квартиры салехардца

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Житель Башкортостана утащил куртку из квартиры салехардца.

Житель Башкортостана утащил куртку из квартиры салехардца.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел МВД по городу Салехарду с заявлением обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что кто-то похитил его куртку прямо из квартиры.

Вечером потерпевший вернулся домой, оставив верхнюю одежду в прихожей. Он не закрыл входную дверь на замок и, находясь в комнате, слышал посторонние звуки, однако не придал этому значения: с ним проживают родственники. Спустя время ямалец обнаружил, что его куртки нет на месте.

– По горячим следам стражи порядка задержали 36-летнего уроженца республики Башкортостан, который не имеет прописки в Салехарде. Мужчина был одет в похищенную куртку черного цвета, принадлежащую потерпевшему, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. В отношении злоумышленника следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Криминал