Мыскаменские педагоги вошли в ТОП-10 окружного хакатона. Фото - "МОЙ ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН" в ВК.

Команда педагогов Мыскаменской школы вошла в ТОП-10 окружного Хакатона «Ямал – центр образовательного туризма 20.30». Учителя защищали проект «Технология: кабинет будущего образования».

Кабинет будущего – это место, где созданы условия для педагогов – есть возможность повышать квалификацию в инженерно-технической области, удалённый доступ к ресурсам – 3D-принтеру, станкам ЧПУ, Arduino.

Станет возможным объединить кружки инженерной направленности, которые включают себя такие направления будущего, как радиотехника, моделирование, биофизика, биомеханика, кибернетика, генетика, робототехника, искусственный интеллект и тем самым проводить соревнования различного уровня.

Всё это позволит уменьшить разрыв между существующими современными образовательными центрами и отдалёнными сельскими школами, хорошо повысить квалификацию и мотивацию педагогов, наладить сетевые взаимодействия с Центром внешкольной работы, ФабЛабом ТюмГУ, школами Ямальского района и России.

Ямальский район станет платформой для проведения образовательных практических сессий, хакатонов и других современных форматов. Ожидаемый эффект от работы «Кабинета будущего» будет достигнут через 3 – 5 лет.