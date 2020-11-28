Жители Лабытнанги хотят получить компенсацию для детей, покусанных собаками. Фото - прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прокуратура округа провела личный прием граждан, проживающих на территории города Лабытнанги и села Аксарка Приуральского района. Зампрокурора Александр Демин принял граждан онлайн.

Один из жителей Лабытнанги сообщил о том, что управляющая компания плохо чистит от снега придомовую территорию. Два заявления поступили по вопросам получения через суд компенсации морального вреда несовершеннолетним детям в результате укуса собакой.

– Житель села Аксарка пожаловался, что в многоквартирном доме, где он живет, уже очень долго нет капитального ремонта, отсутствует домофон, также не проводится дезинфекция подъездов, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ведомстве пообещали, что всем по обращениям будут приняты меры прокурорского реагирования, если на то будут основания.