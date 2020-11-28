Больницы Ямала оснащают современным оборудованием для выявления лор-патологий.

Больницы на Ямале продолжают оснащать высокотехнологичным оборудованием. Так, в детской поликлинике Муравленковской городской больницы установили лор-комбайн, позволяющий врачам проводить максимально точную диагностику с комфортом для пациента. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова с конца 2019 года подобные лор-установки появились в 12 медучреждениях региона.

Все необходимые инструменты входят в компактные модули, что позволяет докторам принять больше пациентов за меньшее время. С помощью компьютеризированной системы лор-установка выводит на экран увеличенное изображение. По полученным снимкам врач может отследить динамику заболевания.

- ЛОР-патологии в детском и подростковом возрасте могут оказать влияние на дальнейшее здоровье и развитие ребенка. Аллергия, проблемы со слухом и дыханием - это лишь часть возможных проблем. Поэтому лор-диагностика должна быть не только точной, но и своевременной, - подчеркнул глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Сегодня с лор-комбайнами работают врачи больниц в Лабытнангах, Салехарде, Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, Муравленко, Губкинском, Мужах, Яр-Сале, Красноселькупе и Аксарке. Все установленное оборудование закуплено за счет средств федерального и окружного бюджетов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».