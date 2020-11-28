Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 ноября 2020 года увеличилось на 195 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 ноября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 195 и составило 25 951 человек.

По информации оперштаба ЯНАО, за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 195 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 25 951), 117 человек выздоровели (за весь период – 17 441), 1 454 пациента госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 62 пациента – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом, 24 пациента с подтверждённым ковидом – на ИВЛ. 6 555 тестов провели в 20 лабораториях (за весь период – 1 058 730).

За сутки выявлено 18 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 4 683). 177 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 21 268): Новый Уренгой – 29 (за весь период – 4930), Ноябрьск – 26 (за весь период – 2858), Салехард – 14 (за весь период – 2568), Надымский район – 20 (за весь период – 2054), Пуровский район – 16 (за весь период – 2010), Муравленко – 16 (за весь период – 1898), Губкинский – 19 (за весь период – 1740), Лабытнанги – 10 (за весь период – 1338), Тазовский район – 10 (за весь период – 735), Приуральский район – 6 (за весь период – 444), Ямальский район –2 (за весь период – 377), Красноселькупский район – 1 (за весь период – 189), Шурышкарский район – 8 (весь период – 127).

В Пуровском районе скончалась женщина 55 лет, в Ноябрьске – женщина 65 лет, в Надыме – женщина 55 лет и мужчина 60 лет.

За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 510 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 27 296 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 242 633 случая ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 39 068 летальных исходов, выздоровело 1 739 470 человек.