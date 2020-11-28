Прокуратура Салехарда вскрыла факты ненадлежащего содержания аварийных домов. Фото - pixabay.com.

Прокуроры городов и районов округа по поручению прокуратуры Ямала провели проверки. Причиной тому стали публикации СМИ о нарушениях жилищных прав граждан.

Надымская городская прокуратура проконтролировала принятие мер по ликвидации последствий пожаров в двух городских домах по адресам: п. Лесной, д. 3/4, Финский жилой комплекс, д. 1, достаточность жилых помещений маневренного жилищного фонда и своевременность их предоставления нуждающимся гражданам.

– В одном из домов проживала семья из шести человек, состоящая на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Муниципалитет добровольно предоставил им жилое помещение, – сообщили в ведомстве.

В связи с разрушением дома №7 по ул. 70 лет Октября в селе Кутопьюган выявлена недостаточность жилых помещений маневренного жилищного фонда. Сейчас проводится работа по увеличению численности жилья этой категории. Разрушенный дом признан аварийным.

Кроме того, прокуратура Салехарда вскрыла факты ненадлежащего содержания находящихся в аварийном состоянии многоквартирных домов по адресам: ул. Ленина, д. 30, ул. Комбинатская, д. 15б. Там не проводят поддерживающие работы для обеспечения безопасного проживания граждан. Руководителям двух управляющих организаций и главе города внесены представления.