Новоуренгойские чиновники постараются выполнить просьбы волонтеров. Фото - "Новый Уренгой | Официальная группа города" в ВК.

Заместитель Главы администрации города по социальным вопросам Михаил Терещенко посетил городской центр волонтеров. Он зафиксировал их просьбы и пообещал их выполнить.

В настоящее время жителям города добровольно помогают более 110 человек: работающая молодёжь и студенты колледжа. После работы или учебы они доставляют медикаменты и продукты первой необходимости новоуренгойцам на дом.

– Было приятно общаться с ребятами, видеть в их глазах готовность помочь в период пандемии тем, кто особенно в этом нуждается – пожилым людям, врачам, многодетным семьям. Поговорили с ребятами и о том, с какими трудностями они сталкиваются в своей деятельности, какая помощь им необходима. Все просьбы волонтеров зафиксировал, постараемся их выполнить, – рассказал Михаил Терещенко.

Если вы знаете людей, которым нужна помощь волонтёров в доставке продуктов или лекарств, хотите стать волонтёром, звоните: 22-70-33, 8-800-2003-411, 8-800-3029-440.