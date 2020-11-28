Погода на Ямале на 28 ноября: днем – существенное похолодание

На Ямале днем ожидается существенное похолодание. Фото - pixabay.com.
В субботу, 28 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно. Днем -14, ночью -16. Ветер 1-2 м/с.
Надым: пасмурно. Днем -12, ночью -13. Ветер 4-5 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -13, ночью -14. Ветер 5-6 м/с.
Губкинский: пасмурно. Днем -13, ночью -17. Ветер 3-4 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 2-3 м/с.
Лабытнанги: пасмурно. Днем -12, ночью -15. Ветер 4 м/с.
Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -15. Ветер 1-2 м/с.