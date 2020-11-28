Погода на Ямале на 28 ноября: днем – существенное похолодание

На Ямале днем ожидается существенное похолодание. Фото - pixabay.com.

В субботу, 28 ноября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облачно. Днем -14, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем -14, ночью -16. Ветер 1-2 м/с.

Надым: пасмурно. Днем -12, ночью -13. Ветер 4-5 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем -13, ночью -14. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем -13, ночью -17. Ветер 3-4 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -14, ночью -15. Ветер 2-3 м/с.

Лабытнанги: пасмурно. Днем -12, ночью -15. Ветер 4 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем -13, ночью -15. Ветер 1-2 м/с.