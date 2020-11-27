Ямальские активисты ОНФ выявили нехватку лекарств в аптеках региона

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ проверили наличие медицинских препаратов (жаропонижающих, противовирусных, пероральных антикоагулянтов и антибиотиков) в аптеках региона. С 14 по 22 ноября они посетили 98 торговых точек в 17 населенных пунктах.

По результатам мониторинга в отдельных аптеках была выявлена нехватка следующих групп лекарств:

-противовирусные препараты с действующими веществами Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон;

-пероральные антикоагулянты с действующими веществами Ривароксабан, Апиксабан;

-антибиотики с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин;

-гормональные противовоспалительные препараты с действующими веществами Дексаметазон, Преднизолон, Метилпреднизолон.

-Ситуация с лекарствами на Ямале не такая сложная, как в других регионах, но все же есть проблемы, которые необходимо решать. Надеемся власти возьмут на контроль данный вопрос и смогут урегулировать поставки лекарств на север, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в ЯНАО Дмитрий Заякин.