Власти Нового Уренгоя контролируют дезинфекцию автобусов

Фото: Новый Уренгой | Официальная группа, соцсеть "ВКонтакте"

Первый заместитель главы Нового Уренгоя Виктор Пузанов проконтролировал, как обрабатывают автобусы дезинфицирующими средствами. Отметит, что все они абсолютно безопасны для пассажиров.

Данная процедура проводится регулярно на разворотной площадке Муниципального унитарного предприятия автомобильного транспорта (МУПАТа) и на конечной остановке в северном районе.

Далее Виктор Пузанов посетил производственную базу предприятия: здесь имеются ремонтно-механические мастерские, стояночные боксы, мойка и станция техосмотра. На данный момент строится специальный бокс для автобусов на газомоторном топливе.

По словам директора МУПАТа Владимира Павлюка, в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации снизилось количество пассажиров. В связи с этим приходится оказывать услуги по проведению платных техосмотров и автомойки.

После посещения МУПАТа, Виктор Пузанов проехался по маршруту №25, где пообщался с пассажирами. Напоминаем, что глава города дал поручение пересмотреть схему движения автобуса, на которую жаловались горожане.