«Славим человека труда»: на Ямале выбрали лучшего обработчика рыбы

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На Ямале завершился конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в номинации «Лучший обработчик рыбы». В состязании участвовали работники Салехардского комбината, среди которых были не только опытные специалисты, но и молодые.

-В этом году конкурс проходит в тринадцатый раз, его цель как всегда неизменна - популяризация этой нелегкой, но необходимой профессии. Качество и безопасность любой пищевой продукции начинается с качественной обработки сырья - это очень ответственное звено на производстве, - отметил исполнительный директор ООО «Салехардский комбинат» Владимир Попов.

По итогам теоретических и практических испытаний победителем стал Джонибек Каримов. За отведенное время ему удалось обработать более 18 килограмм рыбы. Кроме того, он же и получил и денежный приз, как самый молодой участник конкурса. Серебро завоевала Светлана Нева с результатом 17 килограмм, а бронза досталась Динаре Ниязовой, ее результат - 16,5 килограмма.

-Конкурсанты ответили на вопросы теоретической части, а также продемонстрировали практические навыки по разделке и сортировке рыбы. Критерии оценки - скорость, аккуратность и, конечно, строгое соблюдение техники безопасности, - рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Все победители получат денежные премии.

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