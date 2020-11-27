Ямальцы могут выиграть грант в конкурсе добровольческих инициатив

Фото: www.salekhard.org

Некоммерческие организации Ямала, а также обычные жители могут выиграть грант в конкурсе добровольческих инициатив. Его общий фонд составит 5,5 миллиона рублей, но не более 700 тысяч на один проект.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Рожденные помогать», «Организатор добровольчества», «Вокруг меня», «Вдохновленные искусством» и «Равенство возможностей».

Для участия необходимо подать заявку на портале инициативыямала.рф до 10 декабря.

Итоги будут подведены до 25 декабря 2020 года, а реализация поддержанных проектов начнется уже в январе.

По вопросам проведения можно обратиться к специалисту ГБУ ЯНАО «АЦД» Оксане Зубовой, по номеру: +7 9084997383.

Грантовый конкурс проводит департамент молодежной политики и туризма ЯНАО. Оператором конкурса является государственное бюджетное учреждение автономного округа «Арктический центр добровольчества».