Швея из Ноябрьска показала блестящий результат в финале VI национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: администрация Ноябрьска

На площадке ноябрьского колледжа прошел финал VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Швея» (школьники).

Продемонстрировать свое мастерство вызвалась ученица специальной (коррекционной) общеобразовательной школы Елена Кистол. Готовила девушку мастер производственного обучения ноябрьского колледжа Татьяна Александровна Дутка.

Задание чемпионата - сшить за четыре часа женскую блузу, при этом соблюдая все стандарты компетенции: обработать швы именно так, как указано в техническом задании, разутюжить готовое изделие и представить его на манекене.

Соперниками Елены были 37 участников из разных регионов страны. Тем не менее ноябрьская мастерица прекрасно справилась с заданием, закончив даже чуть раньше отведенного времени.

Соревнования Нацфинала проходили в дистанционно-очном формате - конкурсант работает на площадке в своем родном городе, а весь процесс транслируется в онлайн-режиме через закрытый YouTube для экспертной группы, находящейся в Москве.

Результаты Нацфинала станут известны по завершении конкурсных мероприятий на всех площадках страны.