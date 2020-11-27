Прокуратура Салехарда помогла тюменской компании получить оплату за строительство дома Фото: pixabay.com

Прокуратура города Салехарда организовала проверку по поводу соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на получение оплаты по исполненному договору участия в долевом строительстве.

Было установлено, что в 2016 некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и ООО «Тюменская автодорожная компания» заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в районе Коротчаево, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья.

В итоге предприниматель исполнил взятые на себя обязательства, однако оплату в установленный срок так и не получил. Размер задолженности составил более 47,5 миллиона рублей.

В связи с этим прокурор внес в адрес руководства Фонда представление об устранении нарушений закона, которое быдл удовлетворено.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность перед тюменской организацией полностью погашена.