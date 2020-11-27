Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Прокуратура Салехарда помогла тюменской компании получить оплату за строительство дома

Задолженность составила более 47,5 миллиона рублей
Вера ЗенинаВера Зенина
КомментироватьОставить комментарий
Прокуратура Салехарда помогла тюменской компании получить оплату за строительство дома

Прокуратура Салехарда помогла тюменской компании получить оплату за строительство дома

Фото: pixabay.com

Прокуратура города Салехарда организовала проверку по поводу соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности на получение оплаты по исполненному договору участия в долевом строительстве.

Было установлено, что в 2016 некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства ЯНАО» и ООО «Тюменская автодорожная компания» заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в районе Коротчаево, предназначенного для переселения граждан из аварийного жилья.

В итоге предприниматель исполнил взятые на себя обязательства, однако оплату в установленный срок так и не получил. Размер задолженности составил более 47,5 миллиона рублей.

В связи с этим прокурор внес в адрес руководства Фонда представление об устранении нарушений закона, которое быдл удовлетворено.

Благодаря вмешательству прокуратуры, задолженность перед тюменской организацией полностью погашена.