Музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского готовится к участию в масштабной Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии», которая пройдет 2 ноября. Ее основная цель - предоставить возможность равноправного участия всех людей в культурной жизни страны.В течение дня будет реализована программа для физического и социально-психологического комфорта граждан с ограниченными возможностями здоровья.Посетителей ждут интерактивные экскурсии по выставке «Материнство в дикой природе», спектакль «Волк и семеро козлят», просмотр сказок коренных народов ЯНАО «Легенды и сказки Заполярья», а также разнообразные тактильные игры для развития творческого мышления и мелкой моторики.Каждые два часа все желающие смогут принимать участие в коммуникативной игре «Мы вместе», направленной на сплочение коллектива и установления прочных социальных связей.Стоит добавить, что акция «День инклюзии» - важный опыт как для музея, так и для гостей мероприятия.