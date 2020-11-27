Ямальские девятиклассники напишут диагностические работы по русскому языку и математике

Фото: департамент образования ЯНАО

Ямальские девятиклассники продолжают писать диагностические работы. С 27 по 30 ноября более шести с половиной тысяч школьников проверят свои знания по русскому языку и математике.

После подведения результатов станет известно, насколько хорошо дети усваивают образовательные программы по отдельным темам. Также будет сформирован индивидуальный подход в обучении для каждого ребенка.

Варианты заданий, которые предстоит выполнить школьникам, максимально приближены к заданиям основного государственного экзамена. Это позволит ученикам не только проверить свои знания, но и укрепить уверенность перед будущими экзаменами, а также определить профиль для дальнейшего обучения.

В связи с пандемией коронавируса, тестирования пройдут в условиях строгого соблюдения всех противоэпидемиологических правил: все работы будут писаться в своих школах, при этом в аудиториях может находиться не более десяти учеников.