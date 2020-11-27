«Стань Дедом Морозом»: на Ямале стартовала благотворительная акция

На Ямале стартовала благотворительная акция Фото: pixabay.com

На Ямале стартовала благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!». Ее запустили активисты Ноябрьской городской организации «Содружество детских объединений «Я-МАЛ». Она направлена на привлечение внимания ребят к своих сверстникам, у которых есть проблемы со здоровьем.

Основная идея заключается в отправке новогоднего поздравления для детей с ОВЗ из другого муниципалитета. Причем письмо должно быть написано от руки, а не напечатано на компьютере.

-Согласитесь, такое настоящее письмо намного приятнее получить, чем отпечатанное на компьютере и принтере. А уж получение письма с новогодним поздравлением от незнакомого человека обязательно сделает настроение ребенка более праздничным, - отметили организаторы.

Фото: СПО-ФДО - СДО "Я-МАЛ", соцсеть "ВКонтакте"

Работа уже идет полным ходом. На предложение принять участие в акции откликнулось большое количество школ, в которых существуют первичные отделения Российского движения школьников и ребята из Содружества «Я-МАЛ».

На данный момент уже сформирована база детей с почтовыми адресами, и разработан специальный бланк для писем.

-Надеемся, что данная акция станет традиционной, а возможно перерастет в большой новогодний проект, - выразили надежду активисты.