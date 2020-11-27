На Ямале создаются центры для оперативной диагностики коронавируса

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На Ямале создаются диагностические центры, основанные на базе больниц в отдельных зонах.

Там пациенты с коронавирусом и подозрением на него смогут пройти оперативную диагностику. После осмотра, при наличии показаний, назначается дополнительное обследование, которое проводится сразу же: анализ крови, электрокардиограмма сердца, тест на COVID-19, а также компьютерная томография или рентген грудной клетки. После результатов будут определены условия лечения: амбулаторные или стационарные.

Весь медицинский персонал и пациенты обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для переодевания организован фильтр, находящийся между «грязной» и «чистой зоной».

-Мы создаем дополнительные условия для пациентов, нуждающихся в оперативной диагностике. По результатам проведенных исследований будет понятно, требуется ли человеку госпитализация в стационар или возможно амбулаторное лечение, - рассказал глава окружного департамента Сергей Новиков.

Кроме того, совершенствуется и система дистанционных консультаций для амбулаторных пациентов. Взаимодействие с доктором поможет контролировать самочувствие, корректировать схему лечения, вовремя назначать обследование и открывать больничные листы. Медицинские карты будут заполняться в онлайн-режиме.

Получить консультацию смогут также пациенты с ОРВИ и внебольничными пневмониями.

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