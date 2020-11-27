Новоуренгойцев приглашают обсудить проект благоустройства озера Молодежного

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети "ВКонтакте"

Жители Нового Уренгоя продолжают благоустраивать свой город. Так, в сентябре Андрей Воронов призвал всех желающих поделиться своим мнением относительно зоны отдыха возле озера Молодежное - что там должно находиться. В итоге, собрав все идеи, власти создали один дизайн-проект.

-Территория будет поделена на зоны и возрастные группы. Никаких строгих архитектурных форм. В основе эко-стиль. Здесь будут современные арт-объекты, веревочный парк, универсальные горки и игровые элементы, беговые и велодорожки, площадка для воркаута и выгула собак, прогулочные зоны, в том числе со спуском к воде, фудкорт, парковка, - рассказал глава города.

Публичные слушания проекта пройдут 4 декабря в 17:00 (zoom-конференция), а после его отдадут в работу.

-Хочу сказать спасибо всем, кто принял участие и поделился своими идеями. Наша цель - сделать это место таким, каким хотят его видеть горожане, чтобы каждый мог найти себе здесь место по душе. Думаю, это получится. Озеро Молодежное станет украшением Нового Уренгоя, - подвел итог Андрей Воронов.