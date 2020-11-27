«Жар-птица и шары»: улицы Надыма украшают к Новому году

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети "ВКонтакте"

В Надымском районе началась подготовка к Новогодним праздникам.

-Совсем скоро наш город, поселки и села засверкают переливами радужных гирлянд и яркой иллюминацией, - рассказал Дмитрий Жаромских.

Также, по его словам, в этом году надымчан порадуют новые локации, световые конструкции и арт-инсталляции. Кроме того, обновят и главную городскую елку, скоро приедут специалисты для ее установки. Однако это еще не все: новогодняя подсветка украсит витрины магазинов, окна учреждений и предприятий.

Кроме того, новогодние ели появятся в разных микрорайонах города, для детворы построят снежные горки и установят малые архитектурные формы вместо снежных скульптур.

Не останутся в стороне и малые поселения: елки и новогодняя атрибутика готовы к установке.

-Вижу, что надымчане уже начали украшать новогодними огоньками окна своих квартир. Давайте вместе продолжать создавать новогоднее настроение, - призвал жителей глава района.

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