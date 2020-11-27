Сотрудники ГИМС предупреждают ямальских рыбаков об опасности тонкого льда

Фото: МЧС России по ЯНАО

Зима на Ямале уже вступила в свои права, накрыв регион снегом и заморозив реки, однако толщина льда по-прежнему оставляет желать лучшего. Несмотря на это, многие жители уже сейчас отправляются на рыбалку. Посидеть с удочкой и выловить несколько щурогаек перевешивает чувство самосохранения.

Именно к таким «бесстрашным» рыбакам направились инспекторы ГИМС совместно с представителями администрации Салехарда, чтобы провести профилактические беседы.

Большинство граждан, находящихся у лунки уже не первый час, утверждали, что лед прочный и безопасный.

-Люди просто не понимают, или не хотят понять, что сейчас, не смотря на особенности нашего северного края, выход на лед опасен для жизни. В это время он еще не равномерен по всей площади, - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Артур Бортвин.

В соответствии с постановлением администрации Салехарда, во время ледостава выходить и выезжать на водные объекты строго запрещено. Но даже знаки, оповещающие об этом, не всегда остаются замеченными.

Стоит добавить, что подобные рейды будут проходить регулярно, пока лед не станет прочным и безопасным.

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