В Салехарде женщина зарезала сожителя во время застолья Фото: pixabay.com

Салехардский следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Было установлено, что в ночь на 23 ноября женщина распивала алкоголь вместе со своим сожителем. Постепенно между ними начал нарастать конфликт, ставший причиной трагедии. Разгоряченная спиртным, северянка схватила нож, а затем несколько раз ударила мужчину в туловище. От полученных ранений он скончался на месте происшествия.

Сейчас злоумышленница находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что еще одно подобное преступление случилось в Ноябрьске. В тот день местная жительница пришла в гости к своему другу-инвалиду. В момент распития алкоголя между ними произошел конфликт. Не взирая на то, что хозяин квартиры не может самостоятельно передвигаться, ноябрянка схватила нож, а затем нанесла потерпевшему удар в бедро с полным пересечением бедренной вены. Мужчина скончался на месте происшествия из-за большой кровопотери.

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