Ямальским школьникам выдают продуктовые наборы

На Ямале стартовала выдача продуктовых наборов для школьников, учащихся дистанционно. Поддержка предназначена для семей из 16-ти льготных категорий, это многодетные, малоимущие, с детьми-инвалидами и др.

- Мы возобновляем региональную меру поддержки для нуждающихся семей. Всего этой мерой воспользуются около 13 тысяч школьников. Набор состоит из продуктов для приготовления полноценных горячих обедов. Это станет хорошим подспорьем для родителей, чьи дети находятся на дистанционном обучении. В целом мы видим, что разобщение дает хороший результат, заболеваемость среди школьников снижается, - отметил глава округа Дмитрий Артюхов.

Каждый набор составлен с учетом рекомендаций СанПина, в него входят 18 наименований продуктов: молоко, растительное масло, макароны, тушенка, рыбные консервы, гречка, мука, сахар, сгущенное молоко, шоколад, вафли, печенье, джем и др. Базовый состав – одинаковый для всех школ.

Ямальским школьникам выдают продуктовые наборы

Доставка началась одновременно во всех муниципалитетах. Ее осуществляют сотрудники школ, добровольцы-родители и представители волонтерского центра «Единой России».

- К доставке школьных продуктовых наборов мы подключили волонтеров. Весной партия уже помогала доставлять продукты детям, которые обучались удаленно. Сейчас мы готовы возобновить эту работу, – сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя ямальского парламента Алексей Ситников.

Напомним, что вторая четверть для учащихся 6-11 классов началась с «дистанционки». Занятия в 1-5 классах проводятся в обычном режиме. Как только эпидобстановка стабилизируется, все ученики вернутся в школы. Департамент образования ЯНАО помогает организовывать дистанционное обучение. Кроме продуктов, семьям предлагают помощь в техническом обеспечении. Так, школьники уже получили около 6 000 ноутбуков для занятий.