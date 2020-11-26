В Новом Уренгое закроют два госпиталя для лечения COVID-19

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ сворачивают два удаленных от города госпиталя «Газпром-НГХК». Это связано с тем, что открытое на прошлой неделе инфекционное отделение в здании «Арктикгаз» расположено удобнее, а потребность в коечном фонде постепенно снижается.

Пациенты госпиталей, состояние здоровья которых не вызывает опасения, будут выписаны, а тех, у кого курс лечения продолжается, переведут в отделение, расположенное на улице Индустриальная, 6. Таким образом, до 27 ноября все заболевшие, а их 39 человек, покинут временные госпитали.

-Решение принято, оно своевременно, несмотря на то, что стабильной ситуацию с COVID-19 пока не назовешь. Госпиталь на Индустриальной логистически гораздо удобнее расположен, ближе к НЦГБ, что немаловажно. Родственникам госпитализированных тоже спокойнее, когда их близкие рядом. И, кроме того, это экономически выгодное решение - затраты на транспортировку больных на НГХК и на содержание госпиталей из-за их отдаленности достаточно высокие, - рассказал главный врач Новоуренгойской ЦГБ Кирилл Трапезников.

Однако полностью госпиталь закрывать не будут, а лишь законсервируют. В случае ухудшения эпидситуации койки развернут вновь. Освободившийся медицинский персонал частично направят для работы в госпиталь на Индустриальной, многие врачи смогут вернуться к своей прежней профильной деятельности.

Напоминаем, что всего в Новом Уренгое была развернута 851 койка, с закрытием госпиталей «Газпром-НГХК» их станет 767.

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