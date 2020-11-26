В Губкинском обслуживанием жилфонда займется муниципальная компания Фото: pixabay.com

В Губкинском многоквартирные дома будет обслуживать муниципальная управляющая компания. Сейчас она работает только с социальными объектами - школы и детские сады. В ее планах расширить зону ответственности и заняться содержанием жилфонда.

По словам главы города Андрея Гаранина, от жителей часто поступают жалобы на их управляющие компании. В большинстве случаев они выполняют заявки от горожан с большой задержкой, а то и просто игнорируют. Теперь у жителей будет возможность выбора.

-Мы понимаем, что в городе есть большие проблемы с обслуживанием жилищного фонда. Не все управляющие компании делают это качественно, надлежащим образом. Сейчас активно начнем проводить собрания с жителями домов. Горожан, которые изъявят желание, будет обслуживать наша муниципальная управляющая компания, - отметил градоначальник.

Главный плюс МУК в том, что ее работа всегда находится под контролем администрации. Материально-техническая база у компании уже есть, как и централизованная диспетчерская служба. К услугам последней, кстати, смогут прибегнуть и жители, чьи дома обслуживают другие управляющие компании. Исполнение заявок также будет на контроле городских властей.