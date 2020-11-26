Жительницу Лабытнанг ограбили в гостях у друзей Фото: pixabay.com

В полицию Лабытнанги обратилась 35-летняя женщина, у которой украли деньги.

Было установлено, что 25 ноября она пришла в гости к своим знакомым. Среди приглашенных оказался и ранее судимый мужчина 1983 года рождения. Во время застолья он потребовал от потерпевшей денег. Услышав отказ, злоумышленник решил самостоятельно забрать нужную ему суму. Применив насилие не опасное для жизни, он достал из внутреннего кармана куртки одну тысячу рублей.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Напоминаем, что в похожую ситуацию попал житель Салехарда. В начале ноября он распивал алкоголь в компании своего товарища. После завершения застолья мужчина вызвал для друга такси и пошел его провожать. Когда они оба вышли на лестничную площадку, злоумышленник намеренно сорвал с шеи потерпевшего золотую цепочку с крестиком и скрылся в неизвестном направлении.